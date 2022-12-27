В Тюмени 27 декабря 2022 года ожидается небольшой снег

В Тюмени 27 декабря будет немного снежно. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области 27 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, температура ночью -11… -16 градусов, днем -8…-13 градусов.

Подробный прогноз погоды вы можете увидеть на инфографике от ГУ МЧС по Тюменской области.

Подробный прогноз погоды от МЧС по Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 27 декабря (14 декабря по старому стилю) Филимонов день, или Фирс.

На Руси верили, что это один из самых опасных дней в году из-за злых духов, которые просыпаются и пытаются проникнуть в дом, чтобы причинить вред людям.

Выходят ехидны, кикиморы и жалятся у оконниц, а нетопыри ухают, белесоватые глазницы пучат.

Спастись от влияния нечисти поможет обыкновенная вода, которая сможет смыть весь негатив.

Поэтому так важно 27 декабря перед выходом из дома и в течение всего дня постоянно окроплять себя водой из крана или же растопленной из снега, но только не отстоявшейся.

Народные приметы и фольклор Руси.

Филимонов день. Фирс.

Каков Фирс, таков и февраль.

В старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи - стужу гони".