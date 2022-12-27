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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 0:37

В Тюмени 27 декабря 2022 года ожидается небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 27 декабря 2022 года
Иван Литвинов
В Тюмени 27 декабря будет немного снежно.

В Тюмени 27 декабря будет немного снежно.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области 27 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, температура ночью -11… -16 градусов, днем -8…-13 градусов.

Подробный прогноз погоды вы можете увидеть на инфографике от ГУ МЧС по Тюменской области.

Подробный прогноз погоды от МЧС по Тюменской области.

Подробный прогноз погоды от МЧС по Тюменской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 27 декабря (14 декабря по старому стилю) Филимонов день, или Фирс.

На Руси верили, что это один из самых опасных дней в году из-за злых духов, которые просыпаются и пытаются проникнуть в дом, чтобы причинить вред людям.

Выходят ехидны, кикиморы и жалятся у оконниц, а нетопыри ухают, белесоватые глазницы пучат.

Спастись от влияния нечисти поможет обыкновенная вода, которая сможет смыть весь негатив.

Поэтому так важно 27 декабря перед выходом из дома и в течение всего дня постоянно окроплять себя водой из крана или же растопленной из снега, но только не отстоявшейся.

Народные приметы и фольклор Руси.

Филимонов день. Фирс.

Каков Фирс, таков и февраль.

В старину говорили: "Зима ночи урвала, дня притачала". "Печь топи - стужу гони".