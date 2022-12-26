В Тюмени задержали мужчину, который пытался сжечь три автомобиля

В Тюмени задержали серийного поджигателя автомобилей Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени задержали серийного автоподжигателя. 38-летнего мужчину подозревают в поджоге сразу трёх машин, припаркованных возле домов в районе улицы 50 лет Октября.

Задержанный рассказал, зачем он поджигал автомобили. В первом случае он распивал спиртное во дворе своего дома. В какой-то момент он захотел угнать незапертый автомобиль. Но запустить двигатель с помощью соединения проводов в рулевой колонке не получилось. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг лежащую в салоне пластиковую бутылку, а после со стороны наблюдал за тем, как горит транспорт, а потом как его тушат пожарные.

Спустя некоторое время подозреваемый припомнил недавний конфликт с соседом и решил сжечь его автомобиль. Машину обидчика он на парковке он не нашёл, поэтому поджёг попавшийся на глаза отечественный внедорожник, подложив под него картонные коробки, найденные неподалёку. Пламя быстро погасили неравнодушные граждане вместе с владельцем.

Это расстроило поджигателя, вновь наблюдавшего за развитием событий со стороны.

Тогда мужчина решил поджечь еще одну машину, использовав лежащий рядом мусор. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 30, ст. 166 УК РФ.

Мужчина пока на свободе.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в ночь на субботу в Тюмени сгорело несколько автомобилей.