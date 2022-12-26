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НовостиВсё о наших пенсиях26 декабря 2022 16:12

Тюменцам досрочно перечислят январскую пенсию на карты

О выплатах сообщили в отделении ПФР региона
Иван Литвинов
Тюменцы досрочно получат пенсии на карты.

Тюменцы досрочно получат пенсии на карты.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области из-за новогодних праздников изменят график выдачи социальных и пенсионных выплат.

Досрочно получат пенсию те тюменцы, которым деньги должны поступить на банковские счета 8 и 19 января. Они получат выплаты до 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области.

Те, кто привык получать пенсию с приходом почтальона, получат деньги с учетом расписания работы в праздничные дни.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, что в Тюменской области заработали клиентские центры Социального фонда России.