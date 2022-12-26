В Тюмени ограбили банк за 2 минуты

В Тюмени ограбили отделение банка.

В Тюмени 25 декабря ограбили отделение банка. Грабители действовали очень быстро. На то, чтобы обчистить банк, у них ушло всего 2 минуты.

Как пишет телеграм-канал «112» ограбление произошло в 5.05 утра. Злоумышленники сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и унесли порядка миллиона рублей, а еще иностранную валюту из сейфа. В 5.07 они покинули банк.

На месте преступления найдены отпечатки пальцев. Идёт розыск.

Известно, что ограбление произошло на улице Республики, 156. Сейчас отделение банка работает в штатном режиме.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что двое тюменцев украли чугунный забор офиса управляющей компании.