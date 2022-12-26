В Тюмени зажгли главную ёлку города. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На площади 400-летия Тюмени зажгли главную городскую елку. Тюменцев поприветствовали Дед Мороз и Снегурочка.

Резиденция Деда Мороза сегодня, 26 декабря, работает до 19.00. Юные жители города могут пообщаться с волшебником и загадать желание.

Для гостей праздника выступают творческие коллективы Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что будет на столе тюменцев в Новый год и во сколько это обойдется в 2022 году.