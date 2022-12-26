В Тюмени вновь продлили срок ареста горожанам, планировавшим взорвать бомбу у ТЭЦ-2

В Тюмени продлили арест шестерым мужчинам, обвиняемым в терроризме. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд продлил срок ареста Роману П. 1997 года рождения, Данилу Ч. 1994 года рождения, Юрию Н. 1995 года рождения, которых обвиняют в участии в террористическом сообществе, а также Никите О. 1995 года рождения (его обвиняют в создании террористического сообщества).

- Кирилл Б. 1998 года рождения и Дениз А. 1999 года рождения, обвиняемым в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, будут находиться под стражей по 29 марта 2023 года, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Никита О., Роман П., Данил Ч. и Юрий Н. будут находиться под стражей по 30 марта 2023 года.

«Комсомольская правда — Тюмень» ранее писала, что 30 августа 2022 года два местных жителя – Кирилл и Дениз – дома изготовили бомбу. Вечером они пошли к ТЭЦ-2, чтобы выбрать место для взрыва. Но задуманное им не удалось осуществить, так как их задержала полиция. У них изъяли взрывчатое вещество и два детонатора.

После этого задержания прошли на квартирах других предполагаемых участников преступного сообщества. Двоих задержали в Екатеринбурге, еще двоих — в Сургуте.