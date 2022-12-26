Мероприятие реализуется правительством РФ

Более 2,9 тысяч жителей Тюменской области прошли обучение в федеральном проекте «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», который реализуется правительством РФ и региональными службами занятости в сотрудничестве с образовательными организациями.

Во время проекта тюменцы освоили программы профессиональной подготовки и переподготовки, повысили квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям. Участниками федерального проекта стали безработные граждане, работники, рискующие потерять работу, пенсионеры, молодые люди в возрасте до 35 лет и другие категории граждан. Весь 2022 год граждане активно направляли заявки на участие в федеральном проекте, выбирая программы: «Бухгалтер субъекта малого бизнеса», «Кадровое администрирование», «Специалист в сфере закупок», «Педагогика и методика дошкольного образования».

Профессиональная подготовка или переподготовка была востребована по профессиям: «Кондитер», «Повар», «Парикмахер», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Закройщик», «Специалист по маникюру».

Обучение проходило как очно, так и дистанционно. Обучение организовали три федеральных оператора проекта: Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, а также Агентство развития навыков и профессий.

Реализация проекта будет продолжена в следующем году. Все желающие смогут подать заявки на портале «Работа России».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Нацпроект «Демография» помогает тюменцам старше 50 лет пройти переобучение. Предприниматели идут в ногу со временем.