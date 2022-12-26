Из Тюмени в Луганскую Народную Республику отправили 11 тысяч новогодних подарков

Тюменская область отправила в ЛНР новогодние подарки. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Из Тюменской области в Краснодон и город Рубежное Луганской Народной Республики отправили машину с 11 000 новогодних подарков

Эти подарки получат воспитанники дошкольных учреждений, школьники и студенты в возрасте до 18 лет, а также дети от трех лет, не посещающие образовательные учреждения.

– Мы искренне благодарим губернатора Тюменской области Александра Моора за доставленную помощь, которая пришла очень своевременно. На текущей неделе в образовательных учреждениях состоятся новогодние мероприятия, и сладкие наборы «Подарок губернатора» станут приятным дополнением к праздничному настроению детей. Всем жителям Тюменской области желаю здоровья, благополучия, мира и процветания, – сказал глава Краснодона Сергей Козенко.

Луганские дети получат 11 тысяч новогодних подарков. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Семьям Тюменской области в этом году отправят 34 000 новогодних подарков. В числе получателей многодетные малоимущие семьи, семьи мобилизованных граждан и дети льготных категорий.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что губернатор Тюменской области и глава Краснодонского района ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве.