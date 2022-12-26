Тюменские теннисисты забрали все медали на чемпионате области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские спортсмены заняли все призовые места в личном и парном разрядах на чемпионате по настольному теннису, в котором приняли участие 92 спортсмена из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Нижнетавдинского районов. В личном разряде призовые места достались:

1 место – Марии Макаревич и Илье Семеркину;

2 место – Кристине Ивановой и Николаю Насонову;

3 место – Елизавете Кругловой, Яне Назаренко, Артему Грачеву, Дмитрию Сизикову.

В женском парном разряде победили Мария Макаревич и Милена Савельева, серебро забрали Кристина Иванова и Ксения Чумак, бронза у Марины Никулиной и Софьи Круговой, а также у Ники Балабановой и Яны Назаренко.

В мужском парном разряде победу одержали Илья Семеркин и Георгий Башкиров, серебро у Николая Насонова и Артема Грачева, бронза у Павла Авраменко и Дмитрия Сизикова, а также у Максима Канюкова и Ивана Казакова.

В смешанном парном разряде лидерами стала пара Ильи Семеркина и Милены Савельевой, второе место у Николая Насонова и Марии Макаревич, третье место у Дмитрия Сизикова и Яны Назаренко, а также у Давлата Алиева и Софьи Круговой. По словам Марии Макаревич, занявшей два первых места и одно второе, результатами она «в целом довольна».

– С большинством оппонентов мы постоянно встречаемся на местных соревнованиях и тренировках, поэтому уже предполагали, кому достанутся призовые места. Но это не значит, что победа далась легко, особенно в личном разряде, – рассказала она.

По итогам областных состязаний сформируют сборную региона для участия в предстоящем чемпионате УФО. 10 теннисистов, показавших лучшие результаты, уже в январе отправятся в Уват, чтобы показать себя и отстоять честь области.