В Тюменской области сельский кинотеатр оборудовали для просмотра 3D-фильмов

В Нижней Тавде открыли обновлённый кинозал. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области в рамках национального проекта «Культура» отремонтировали кинозал в Нижней Тавде. В модернизацию вложили 9 млн рублей. Цифровой кинопроектор, большой экран, оборудование для демонстрации 3D-фильмов и удобные кресла – созданы все условия, чтобы нижнетавдинцы с комфортом проводили досуг!

26 декабря в кинозале уже прошел первый показ. Юным зрителям показывали мультфильм «Финник».

– Кинозал – это настоящий подарок для всех любителей кино, и в первую очередь для наших детей. Верю, что кинопоказы в этом зале будут учить ребят доброте и дружелюбию, сопереживанию и взаимопомощи. Благодарю всех, кто принимает участие в реализации проекта, и особенно Фонд кино, – сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала, что в тюменские кинотеатры вернутся знаковые отечественные фильмы.