Тюменка перевела мошеннику 2 млн рублей

Тюменка лишилась 2 млн рублей после звонка мошенника. Фото: Предоставлено "КП"

Жительница Тюмени лишилась денег после «звонка из банка». Неизвестный, позвонив на мобильный телефон жительнице областного центра, представился сотрудником Банка России. Мужчина предупредил тюменку, что у нее пытаются списать деньги со счёта. Женщина наличными через банкомат перевела на неизвестные счета 2 млн рублей, не подозревая, что ей звонит мошенник.

Всего же в Тюменской области мошенники за неделю с 19 по 25 декабря 2022 года запустили руки в карманы и банковские счета 52 граждан. Общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей.

Как обычно, в целях завладения денежными средствами граждан мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.

По-прежнему одной из самых распространенных мошеннических схем является «звонок из службы безопасности банка» и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их списания.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как житель областного центра отдал мошенникам 5 млн рублей «на рынке ценных бумаг».