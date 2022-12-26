Энергетики направят на реконструкцию ЛЭП в Югре более 2 млрд рублей

Фото: Евгений Жуланов.

«Россети Тюмень» приступили к реконструкции высоковольтной линии электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергетики проложат более 450 км провода массой почти 215 тонн и заменят более 320 опор, высота которых доходит до 38 метров. На реализацию инвестпроекта энергокомпания направит 2 млрд рублей.

Воздушная линия 100 кВ «Снежная – Фоминская» участвует в элеткроснабжении Эргинского кластера месторождений нефти и 12 труднодоступных населенных пунктов Югры. Работы пройдут на участке, который преимущественно проходит по лесной и болотистой местности и пересекает восемь рек. Для доступа к ЛЭП в зимний период специалистам предстоит построить восемь ледовых переправ.

В ходе реконструкции энергетики установят 321 опору вместе с фундаментами. Высота новых металлических конструкций составит от 24 до 38 метров, а масса до 15 тонн. Также специалисты проложат 456 км сталеалюминевого провода массой почти 215 тонн, 76 км грозотроса и столько же волоконно-оптического кабеля.

Реконструкция высоковольтной линии электропередачи «Снежная – Фоминская» позволит значительно повысить надежность электроснабжения порядка 11 тысяч жителей удаленных населенных пунктов и объектов добычи углеводородов, а также обеспечить надежный транзит электроэнергии из региона в Тюменскую область.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч. В состав группы входят 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% доли в уставном капитале. Глава компании – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживают более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт*ч.

В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.

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Контакты:

- начальник департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Дмитрий Сидоренко, тел. (3462) 77-61-02, Sidorenko-DS@te.ru;

- ведущий специалист пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Екатерина Мишина, тел.: (3462) 77-61-52, +7963-235-54-66, Mishina-EI@te.ru.