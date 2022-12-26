Для ярковской областной больницы закупили 42 передвижных светильника Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Для областной больницы № 24 села Ярково купили 42 смотровых передвижных светильника в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Их распределили по кабинетам раннего выявления заболеваний учреждения и во все ФАПЫ.

На смену старым смотровым кабинетам пришли кабинеты КРВЗ с новым оснащением и новыми требованиями. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в новых светильниках используются светодиоды, положение которых согласовано с оптической системой блока освещения. А блок освещения излучает свет, имеющий естественную цветность и цветопередачу, близкую к дневному свету.

По словам акушерки КРВЗ облбольницы № 24 Татьяны Плехановой, сегодня акушеры не останавливаются на одном скрининге в рамках осмотра пациента.

– Мы проводим осмотр буквально «от макушки до пяточек». И, конечно, хорошее освещение нам крайне необходимо для того, чтобы ничего не пропустить и быть максимально внимательными, – отметила она.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Нижнетавдинском районе запустили пятый из шести фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Открытие ФАПа отпраздновали жители села Конченбург.

До этого фельдшеру приходилось работать в здании, не совсем приспособленном для оказания медицинской помощи. Людям ФАП понравился: входная группа сделана с учетом нужд инвалидов, просторные светлые помещении, новое медицинское оборудование. Жителям села стал доступен и компьютер, теперь им доступны все современные информационные технологии: от электронных медицинских карт до онлайн-консультирования с узкими специалистами из областной больницы № 15 (с. Нижняя Тавда) и ОКБ № 1 (г. Тюмень).