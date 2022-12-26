В Областной больнице №11 в Голышманово установили рентгеновский диагностический цифровой комплекс Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В юргинском филиале областной больницы № 11 в р. п. Голышманово установили рентгеновский диагностический цифровой комплекс «РЕНЕКС-РЦ» на три рабочих места. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области нацпроекта «Здравоохранение».

Пройти обследование на рентен-аппарате с момента его ввода в эксплуатацию смогли более 6 тысяч жителей Юргинского района. Пациенты узнали о состоянии внутренних органов, костной и мышечной тканей. Если у них были какие-то патологические изменения, специалисты рекомендовали им начать своевременное лечение. На сегодняшний день на новом аппарате проведено свыше 7000 рентген-исследований и сделано уже 8582 снимка.

По словам главврача больницы Алексея Белова, забота о безопасности и здоровье медперсонала и пациентов требует регулярного обновления аппаратуры, замены устаревших моделей на новые, более совершенные и функциональные.

– Модернизация медицинского оборудования – это залог эффективной помощи пациентам, хороших терапевтических результатов и достойной репутации больницы, – отметил Алексей Белов.

Оборудование предназначено для проведения всех видов рентгенографических исследований пациента в положении стоя, сидя и лежа, применяемых в общей рентгенологии и травматологии. Помимо вышеперечисленного, комплекс «РЕНЕКС-РЦ» выполняет исследования в области желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости.

Аппарат подключен к системе базы данных – это так называемая амбулаторная карта, где хранятся все рентгенологические снимки в течение всей жизни пациента.