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НовостиЭкономика26 декабря 2022 9:42

Экономику Тюменской области пополнят новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей

Всего будет создано 140 новых рабочих мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Экономику Тюменской области пополняет новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей

Экономику Тюменской области пополняет новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей

Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Экономику Тюменской области пополнят новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей. Свои бизнес-идеи представили инвесторы из трех муниципальных образований региона в различных отраслях – производство удобрений, изделий из бумаги, строительство физкультурно-спортивных объектов, предоставление досуговых услуг, торговля.

Один из предпринимателей планирует построить новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Чтобы воплотить идею в жизнь, он обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Этот земельный участок предоставят в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций – 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.

Также в Тюмени планируют реализовать ещё два проекта:

- производственное предприятие планирует расширять бизнес по выпуску термобумаги и чековой ленты и вложить в экономику региона более 240 млн рублей. Общее число новых рабочих мест – 20 человек;

- физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций – 300 млн рублей, 44 рабочих места запланировано создать.

Ещё два проекта планируют реализовать предприниматели из Абатского района. Один построит детское кафе, другой – пекарню. Сумма вложенных средств составит более 10 млн рублей, будет создано 11 новых рабочих мест. В Тобольске планируют начать производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа участка «Менделеевский-3» за 40 млн рублей. Ещё 36 млн рублей вложит бизнесвумен в строительство семейно-развлекательного центра «Корпорация детства».

Благодаря созданию проектов в Тюменской области появится более 140 новых рабочих мест.