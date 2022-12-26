Экономику Тюменской области пополняет новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Экономику Тюменской области пополнят новые инвестиционные проекты на общую сумму 768 млн рублей. Свои бизнес-идеи представили инвесторы из трех муниципальных образований региона в различных отраслях – производство удобрений, изделий из бумаги, строительство физкультурно-спортивных объектов, предоставление досуговых услуг, торговля.

Один из предпринимателей планирует построить новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Чтобы воплотить идею в жизнь, он обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. Этот земельный участок предоставят в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций – 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.

Также в Тюмени планируют реализовать ещё два проекта:

- производственное предприятие планирует расширять бизнес по выпуску термобумаги и чековой ленты и вложить в экономику региона более 240 млн рублей. Общее число новых рабочих мест – 20 человек;

- физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций – 300 млн рублей, 44 рабочих места запланировано создать.

Ещё два проекта планируют реализовать предприниматели из Абатского района. Один построит детское кафе, другой – пекарню. Сумма вложенных средств составит более 10 млн рублей, будет создано 11 новых рабочих мест. В Тобольске планируют начать производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа участка «Менделеевский-3» за 40 млн рублей. Ещё 36 млн рублей вложит бизнесвумен в строительство семейно-развлекательного центра «Корпорация детства».

Благодаря созданию проектов в Тюменской области появится более 140 новых рабочих мест.