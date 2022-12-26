Инвестор создал 9 рабочих мест, открыв инклюзивный центр развития и творчества для особых детей

Ребят учат возможности развиваться в социуме Фото: Пресс-служба «Инвестиционного агентства Тюменской области»

Девять новых рабочих мест создано благодаря открытию инклюзивного центра развития и творчества для детей с особенностями развития при поддержке регионального Инвестиционного агентства Тюменской области и его представительства. Отныне ребятишкам будут помогать профессиональные специалисты, включая логопеда, психолога, патопсихолога, дефектолога и нутрициолога. Здесь работает зал АФК и сенсорно-динамический зал «Сова-нянька».

– Наш центр – свободное инклюзивное пространство, где каждого ребенка, вне зависимости от его особенностей, принимают, поддерживают и дают возможность развиваться в социуме. Кроме того, родители также могут реализовать себя, – делится инвестор проекта предприниматель Алексей Сурков.

Пока дети занимаются, мамы общаются с психологом и занимаются физкультурой, посетив фитнес. В первый день работы центра пришли более 20 детей и взрослых.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в инклюзивном волонтерском центре всех желающих обучают помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, Никита Васильчук несколько лет занимается паралимпийским видом спорта бочче, даже входит в сборную Тюменской области и выезжает на чемпионаты России. Но у Никиты сложное заболевание, из-за которого он передвигается на инвалидной электроколяске. Движения рук, шеи и спины у него ограничены, поэтому на тренировках ему нужен был постоянный волонтер-помощник.

Никите помогает инклюзивный волонтер Денис Мухамадиев, он стал незаменимым помощником для тюменца. Денис помогает спортсмену не только во время тренировочного процесса, но и сопровождает его, оказывает ситуационную помощь.