В Тюмени самыми популярными именами новорожденных вновь стали Артем и София

Артём и София - самые популярные имена новорожденных в Тюмени Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области в 2022 году самыми популярными именами новорожденных детей стали Артём и София. В 2020 и 2021 годах детей чаще всего называли этими же именами.

Наиболее популярные имена мальчиков в Тюменской области: Артем, Александр, Михаил, Матвей, Роман, Максим, Дмитрий, Лев, Иван, Марк.

Девочек в Тюменской области чаще всего называли: София, Ева, Анна, Мария, Виктория, Алиса, Ксения, Полина, Дарья, Екатерина.

Самые редкие имена 2022 года: для девочек – Маруся, Ася, Лукерья, Клара, Пелагея, Устиния, Паулина, Женева, Ассоль и др., для мальчиков – Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр, Генрих, Корней, Соломон, Ярополк и др.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о жительнице областной столицы, которая даёт своим детям королевские имена: Ричард, Леонард, Дамьен-Майкл.