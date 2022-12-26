Тюменская область и Армения заинтересованы в развитии сотрудничества между двумя регионами Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Делегация Тюменской области в составе предпринимателей встретилась в столице страны Ереване с торговым представителем РФ в Республике Армения Анной Донченко. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, она провела бизнес-семинар для тюменцев и поделилась видением перспектив развития российско-армянского сотрудничества. А ещё она рассказала о структуре импорта Армении, затронула вопросы торговли и ситуации на рынке, рассказала об основных странах-поставщиках.

Очередная точка маршрута – коньячный завод «Арарат», который является жемчужиной Еревана и экспортером продукции в более чем 40 стран.

Помимо всего прочего, предприниматели продолжили встречи с потенциальными покупателями и партнерами в Армении, а часть делегации отправилась в Араратский муниципалитет. Там стороны посетили завод по производству моторных масел и продолжили переговоры в формате B2B.

Стороны остались заинтересованы во взаимном сотрудничестве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что конфеты, консервы, снеки, стройматериалы и другая продукция тюменских производителей заинтересовали потенциальных партнеров региона из Армении. Руководители крупной торговой сети «Ереван Сити» проявляют интерес к покупке тюменских консервов и бакалеи. Сеть супермаркетов «Цирани» ждет на переговорах производителей снеков и круп. Компания «Аномис» проведет переговоры с производителями продуктов питания, в частности здорового питания.