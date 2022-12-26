В Тюменской области подросток умер, надышавшись газом в заброшке

В заброшенном здании погиб подросток, надышавшись газа.

В селе Уват Тюменской области умер 17-летний подросток, который не раз вдыхал пары газа со своими знакомыми в заброшенном доме. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

После трагического случая прокуратура добилась, чтобы здание включили в реестр потенциально опасных объектов для жизни и здоровья несовершеннолетних. Доступ в него ограничен.

Подробности трагедии с подростков в ведомстве не раскрыли. Происшествие озвучили в ходе анализа состояния заброшенных зданий в регионе.

– Вскрыты многочисленные нарушения порядка оформления прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, факты несвоевременного выявления брошенных домовладений, включения таких объектов в реестр потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних мест пребывания, – сообщают в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что туристов в Уват будут заманивать рыбалкой, медведями и историями.