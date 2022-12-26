В тюменском «Градостроителе» получили новое оборудование для физиолечения Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Не так давно в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в «Градостроителе» получили новое оборудование для физиолечения. Инновационный лазер для физиотерапии опорно-двигательной системы – это современный роботизированный аппарат, который оказывает эффективное воздействие на боль, воспаление и отек. MLS (MultiwaveLockedSystem) – это многоволновая закрытая система. В ней используется два вида волн с постоянным излучением и импульсами.

– Первая волна обладает противоотечным и противовоспалительным действием, вторая – обезболивающим. Именно одновременное сочетание двух волн и синхронизация импульсов делают этот лазер максимально эффективным и минимизируют риск теплового повреждения, который иногда присутствует в лазерах других производителей, – рассказывает о новом лазере врач-физиотерапевт Елена Волкова.

Умная медицинская техника помогает специалистам реабилитационной службы в лечении пациентов. Врач-физиотерапевт в составе мультидисциплинарной бригады назначает физиопроцедуру пациенту, подбирает специальную программу в аппарате, дальше роботизированная технология помогает индивидуально выставить необходимые параметры, зону, на которую необходимо воздействовать, и установить время.

Пациенты, страдающие такими специфическими заболеваниями, как люмбаго, ишиас, люмбоишиас, эпикондилит, периартрит, тендинит, гоналгия, миозит, артроз, а также от дегенеративных процессов, растяжения связок суставов, бурсита, травм, ушибов, суставного выпота, мышечных растяжений и вывихов суставов, ран, ожогов, венозных отеков, язв на почве варикозного расширения вен и пролежней, почувствуют быстрое облегчение и заметное улучшение после терапии MLS. Полный курс лечения на терапевтическом лазере уже прошли десять пациентов с различными патологиями опорно-двигательной системы. Большинство из них отмечают обезболивающий эффект с первых же процедур. По завершении курса наблюдается ускорение заживления тканей после травм, снятие воспалительного процесса, восстановление нарушенных функций и в целом улучшение качества жизни пациентов.