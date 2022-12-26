В Тюменской области пациенты проходят реабилитацию на оборудовании «как для космонавтов» Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области пациенты проходят реабилитацию на уникальном аппарате для восстановления – экзарте. Пациенты сравнивают его с оборудованием для подготовки космонавтов.

– Первое ощущение на экзарте – как будто я попала в центр подготовки космонавтов, – делится впечатлениями Надежда Кипряновна, пациентка центра. – Сначала аппарат испугал, много шнурочков, подвесов, но потом меня успокоили надежные руки Татьяны Владимировны. В «Градостроителе» я первый раз, мне здесь нравится, что персонал очень отзывчивый, трепетно к нам относится. Меня направили на реабилитацию сюда из поликлиники с последствиями множественных переломов руки и проблемой позвоночника. Реабилитационный фитнес испробовала впервые. На экзарте я быстро почувствовала результат: боль в спине прошла после первого сеанса. Приятно, что здесь в течение целого часа со мной занимается инструктор, а внимание специалиста дорогого стоит и также способствует успеху в лечении. Дополнительный эффект выразился в том, что я стала стройнее, мышцы живота подтянулись, обрисовалась талия.

Татьяна Васенгина, инструктор-методист, отмечает, что экзарта – это кинезитерапевтическая установка с подвесами и одноименная методика двигательной терапии. Она помогает в медицинской реабилитации пациентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это могут быть проблемы либо врожденного характера, либо приобретенного: грыжи, протрузии позвоночника, артрозы плечевого, коленного, тазобедренного суставов, также ДЦП, постинсультные состояния, когда есть ограничения в движении, нарушен двигательный стереотип.

Работа с пациентом начинается с диагностики функционального состояния мышц. С помощью тестирования мышечных групп инструктор-методист определяет, где слабые мышцы, где наблюдается ограничение амплитуды, где есть нестабильность. По результатам диагностики составляется индивидуальная программа лечения пациента. Находясь в подвесах, пациент получает легкую тракцию позвоночника.

Под тяжестью собственного веса он уже чувствует облегчение за счет того, что в подвешенном состоянии отсутствует гравитация, перегруженные (напряженные) мышцы расслабляются, уменьшается болевой синдром. Суть методики заключается в том, чтобы активировать систему глубоких мышц, которые стабилизируют наш позвоночник и крупные суставы, с последующей коактивацией поверхностных (двигательных) мышц.