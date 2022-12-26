В департаменте культуры Тюменской области раскрыли планы на 2023 год Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области планируют и дальше пробуждать и поддерживать интерес жителей области к культурной повестке, делать ее доступной и для самых отдаленных уголков области, а наш регион – привлекательным для развития внутреннего туризма.

– После проведения «Музейных маршрутов» в активную фазу вступили обсуждения по новым выставочным проектам с крупными федеральными музеями. Мы подтвердили, что будем участвовать в федеральном проекте Александрийского театра. Будет фестиваль Рахманинова и углубление всех фестивальных программ, которые уже заявлены. В рамках культурно-образовательного форума у нас есть планы провести отдельно Детский культурный форум, - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Близятся новогодние праздники. В канун Нового года и Рождества в Тобольске откроет свои двери резиденция сибирского Мороза-воеводы. Это время, когда Тобольский кремль превращается в сказку. В палатах проводятся различные программы, творческие вечера, мастер-классы. В Ялуторовске практически в этот же период проходит фестиваль «Декабристские вечера».

– Практически в каждом городе региона состоится программа «Новый год в музее». Программа ежегодно обновляется, сохраняя лучшие традиции. Например, сохранен «Пельменный съезд» в Тобольске, который объединяет гостей традиционными сибирскими вкусами, – отметила Елена Майер.

Главным украшением весенней культурной программы станет «Ночь в музее». Это время, когда музеи Тюменской области превращаются в настоящие арт-объекты, а посетители – в главных участников всероссийской акции. В летние каникулы очень много работает в регионе детских образовательных программ и ремесленных мероприятий. Например, с уникальными свойствами крапивы знакомят желающих на фестивале «Крапивник» в Тобольске.

– Обязательно проведем традиционный музейный фестиваль «Царские дни в Тобольске», посвященный памяти пребывания в ссылке последнего российского императора Николая II. Это неиссякаемый разговор о любви, семейных традициях, верности Отечеству. Фестиваль привлекает паломнические группы и являются частью программы культурно-познавательных туров. Он проходит в Музее семьи императора Николая II и является центральным объектом показа на «Императорском маршруте», – поделилась планами Елена Майер.