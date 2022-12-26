В тюменских поликлиниках информационные киоски стали удобнее для посетителей Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменских больницах и поликлиниках информационные киоски стали значительно удобнее для посетителей. Теперь здесь максимально увеличен шрифт, поэтому его могут увидеть даже люди со слабым зрением. Изменился и дизайн, преображение в стиле символики «Службы здоровья» способствует выделению акцентов, яркость – привлечению внимания к нужным опциям.

По словам главврача городской поликлиники № 12 Татьяны Клещевниковой, поликлиника активно присоединяется к внедрению единого общероссийского дизайна под брендом «Служба здоровья». Единые обозначения в электронном терминале, на табличках навигации, информационных стендах и у кабинетов позволяют посетителям максимально быстро ориентироваться.

– Таким образом, будет минимизировано передвижение по помещениям поликлиники, что, несомненно, отражает необходимость соблюдения эпидемиологических ограничений, – отметила главврач.

Она подчеркнула, что, кроме привычных талончиков электронной очереди в регистратуру, процедурный кабинет, на флюорографию и ЭКГ, появилась возможность самостоятельно записаться к врачу. Это очередной шаг по расширению регионального информационного функционала в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Записаться можно так же, как и на «Госуслугах», то есть запись понятна всем пользователям.

– Пациенты уже положительно откликаются на новый функционал. Чтобы освоить и этот способ записи, им помогают администраторы и регистраторы, – дополнила Татьяна Михайловна.

Для записи к врачу нужно ввести свои Ф. И. О, номер СНИЛСа или полиса ОМС. Также можно сосканировать штрихкод полиса ОМС, благодаря чему данные пациента заполняются автоматически.