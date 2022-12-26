Более половины жителей Тюменской области считают дороги региона «отличными» Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Более 50% (а точнее 56%) жителей Тюменской области считают дороги региона отличными, по данным опросов ВЦИОМ. Среди основных положительных изменений люди называют увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков дорог, мостов и транспортной инфраструктуры.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ежегодно наращивают объемы ремонта дорог. Например, в 2021 году отремонтировано почти 135 километров, в 2022-м – 150 км.

– В планах на следующий год ставим показатель ремонта не менее 160 километров дорог, – отметил Перевалов.

Что касается в целом по стране, благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» позитивные изменения отметили 52% жителей. Россияне удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог и отметили улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры. Эту информацию в рамках заседания коллегии Федерального дорожного агентства озвучил глава ведомства Роман Новиков.

По его словам, объемы дорожных работ в 2022 году беспрецедентные. Общая площадь укладки асфальта в регионах России, с учетом реализации программ с федеральным финансированием, превышает 165 млн кв. м – это самый высокий показатель в истории дорожного хозяйства.

- Люди видят своими глазами те масштабные изменения, которые происходят, и поэтому удовлетворенность дорогами среди населения растет: за год этот показатель увеличился на 3%, – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Данные о мнении россиян были получены в результате исследования, проведенного в декабре 2022 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Специалисты опросили по 2 тысячи респондентов в каждом регионе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2022 году дорожные службы отремонтировали 9 улиц в Тюмени и 108 улиц в населённых пунктах Тюменского района. Ещё более 85 км покрытия заменили на региональных дорогах. Впервые в этом году в нацпроект включён ремонт мостов, благодаря чему отремонтировали два путепровода на обходе г. Тюмени.