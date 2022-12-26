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НовостиАвто26 декабря 2022 6:45

На дорогах Тюменской области ловят всё больше нетрезвых водителей женского пола

Госавтоинспекция провела тотальную проверку водителей на алкоголь
Иван Литвинов
Все чаще госавтоинспекторы задерживают пьяных дам, управляющих авто.

Все чаще госавтоинспекторы задерживают пьяных дам, управляющих авто.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за выходные поймали 34 пьяных водителя.

Сегодня ночью задержали нетрезвую 31-летнюю жительницу Нижней Тавды. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля «БМВ» с признаками опьянения, от освидетельствования на алкоголь отказалась. Водительских прав у дамы уже нет, в ноябре этого года её уже задерживали пьяной за рулем. Теперь ей предстоит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Этой ночью она ехала с подругой из бани...

Еще одну пьяную даму на «Мазде» автоинспекторы задержали сегодня около двух часов ночи в поселке Новотарманский под Тюменью. За рулем была очень пьяная 33-летняя автомобилистка. Инспекторы ДПС проявили максимум терпения: алкотестер девушка смогла продуть лишь с седьмого раза. Выпивала у матери, потом поехала домой.

Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области передала родственникам дамы привет.

За выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 34 пьяных водителя.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в регионе пройдут сплошные проверки на трезвость.