На дорогах Тюменской области ловят всё больше нетрезвых водителей женского пола

Все чаще госавтоинспекторы задерживают пьяных дам, управляющих авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области за выходные поймали 34 пьяных водителя.

Сегодня ночью задержали нетрезвую 31-летнюю жительницу Нижней Тавды. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля «БМВ» с признаками опьянения, от освидетельствования на алкоголь отказалась. Водительских прав у дамы уже нет, в ноябре этого года её уже задерживали пьяной за рулем. Теперь ей предстоит уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Этой ночью она ехала с подругой из бани...

Еще одну пьяную даму на «Мазде» автоинспекторы задержали сегодня около двух часов ночи в поселке Новотарманский под Тюменью. За рулем была очень пьяная 33-летняя автомобилистка. Инспекторы ДПС проявили максимум терпения: алкотестер девушка смогла продуть лишь с седьмого раза. Выпивала у матери, потом поехала домой.

Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области передала родственникам дамы привет.

За выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 34 пьяных водителя.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в регионе пройдут сплошные проверки на трезвость.