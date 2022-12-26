Дизайнера из Тюмени приговорили к 10 годам колонии за участие в преступной группе

Андрей Феррис. Фото: пресс-служба МВД РФ.

В Кузьминском суде Москвы вынесли приговор веб-дизайнеру из Тюмени, который отнимал активы у бизнесменов. Делал это тюменец не один, а в составе банды. Интересно, что свои жертвы мужчина находил в журнале «Форбс»: читал интервью с успешными предпринимателями.

Героев таких публикаций выманивали за границу под предлогом сотрудничества и инвестиций в бизнес, затем передавали сообщникам с Украины.

«Те захватывали жертву и под угрозой насилия дистанционно избавляли ее от финансовых активов. Ущерб от деятельности банды составил более 26 млн рублей, однако возмещать его оказалось некому», – пишет «Коммерсант».

Состоявшие в банде преступники делились на две группы: IT-специалисты, отнимавшие деньги дистанционно, и боевики, которые занимались угрозами, побоями и обладали навыками оказания физического воздействия.

33-летний тюменец Андрей Феррис подыскивал состоятельных жертв, встречался с ними лично под другим именем и убеждал в серьезности намерений вложиться в бизнес.

Один из пострадавших, гражданин США Андрей Коновалов, рассказал, что встречался с Феррисом в «Кофемании» на Новом Арбате в Москве, а после разговора, убежденный в том, что брат Ферриса вложит в его бизнес около 1 млн долларов, полетел в Таиланд.

В Бангкоке его встретил Феррис, затем на такси отвез на виллу на окраине города. Там Коновалову брызнули в лицо газовым баллончиком, а потом скрутили, надели наручники и натянули балаклаву...

Нападавшие представились сотрудниками ФСБ и сообщили, что будут проверять бизнесмена на причастность к финансированию оппозиции. От бизнесмена потребовали пароли от всех интернет-сервисов и ежедневно снимали по 25 тысяч долларов США. Больше не позволял снять Bank of America, в котором обслуживался бизнесмен. Всего у Коновалова успели похитить 5,8 млн рублей.

По такой же схеме в «Кофемании» Феррис убедил в инвестициях Владимира Горецкого, крупнейшего франчайзингового партнёра сети ресторанов «Додо пицца». Горецкого выманили в Латвию. Там «сотрудники ФСБ» сразу обчистили бизнесмена на 465 тысяч рублей.

Под угрозой расправы бизнесмен попросил своего бухгалтера перевести 3 млн рублей на карту злоумышленников.

Сценарий повторился с бизнесменом Романом Вернидубом. Его выманили в Стамбул, забрали имевшиеся у предпринимателя 20 тысяч долларов, а еще 4 млн рублей и 110 тысяч долларов по просьбе Вернидуба собрали его родственники и перевели на электронные кошельки мошенников.

Андрей Феррис вину не признал и заявил в суде о том, что впервые слышит о такой банде. Но признал, что общался с потерпевшими и встречал их в аэропортах, а что происходило с предпринимателями дальше, ему не известно.

Суд признал Ферриса участником преступной группы и приговорил тюменца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре арестовали вымогателей, которые обматывали своих жертв цепями и подвешивали вниз головой.