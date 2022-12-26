В Уватской областной больнице №20 пациентки проходят маммографию на цифровом оборудовании Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В уватскую областную больницу № 20 в сентябре 2022 года поступил новый цифровой маммограф «Маммо-4МТ» – первый в медучреждении. Его установили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование комфортно в управлении, характеризуется быстротой исследования, низкой дозой лучевой нагрузки на пациента и малой физической компрессией железы. Аппарат делает снимки высокого качества с хорошим разрешением, которые загружают в рентген-архив, поэтому врач может их описать с любого рабочего места.

По словам врача-рентгенолога облбольницы № 20 Людмилы Гилевой, на пленочном аппарате такую картинку не увидеть. Новая машина очень умная, может контролировать даже укладку молочной железы.

– Если грудь уложена неправильно, аппарат не будет делать снимок. За три месяца работы на новом аппарате нами уже выявлено семь предопухолевых заболеваний. Все пациентки прошли дообследование и сейчас наблюдаются у узких специалистов, – рассказала Людмила Гилева.

Медработники областной больницы призывают женщин старше 40 лет пройти маммографию. Как подчеркнул заместитель главврача Дмитрий Костин, свое здоровье нужно взять под собственный контроль.

– Сегодня возможности медучреждения позволяют женщинам бесплатно обследоваться на современном оборудовании и выявлять заболевания молочной железы на ранних стадиях, – отметил он.

Пройти маммографию можно каждый день с 8 до 15 часов в кабинете № 110. При себе нужно иметь паспорт.