В Тюмени сегодня зажгут главную ёлку города

В Тюмени откроют главную ёлку города Фото: Тюмень - наш дом

В областной столице в понедельник, 26 декабря, в 17.00 на площади 400-летия Тюмени пройдет торжественное открытие главной городской елки.

– Спешите на встречу с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. На сцене выступят тюменские артисты. На празднике вы увидите сказочных, волшебных героев и нашумевший Дедморобус. Зажжем городскую елку вместе, – предлагают в администрации города.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что высота главной ёлки – 28 метров. Это самая большая ёлка в регионе.