В Исетском районе Областная больница №13 стала комфортнее для пациентов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В селе Исетское в штатном режиме заработала областная больница № 13, которую капитально отремонтировали в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Его главная цель – повысить доступность и качество медицинской помощи жителям Тюменской области, в том числе в сельских районах региона.

Как отметил главный врач областной больницы № 13 Сергей Катаргин, палаты, коридоры, кабинеты врачей, процедурные и операционные получили достойный вид, в них появилась необходимая современная аппаратура.

– Ремонтировали второй этаж лечебного корпуса первого и второго терапевтического отделения. После ремонта больница стала комфортнее не только для пациентов, но и для персонала и врачей. Созданы условия для установки и работы нового оборудования, которого приобретено в последние годы немало, – отметил Сергей Катаргин.

По его словам, оборудование уже смонтировано и запущено в действие, что дает новые возможности диагностики и лечения.

Как раньше сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областной больнице № 15 в селе Нижняя Тавда после капремонта открылось новое терапевтическое отделение. В ходе ремонта тут полностью заменили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации.

Кроме того, поменяли окна и полы. В отделении заменили систему медицинских газов. Теперь в каждой палате есть отдельный санузел и душевая. Оборудовали две палаты для маломобильных пациентов, оснастили спецваннами и поручнями санузлы. В каждой палате теперь есть кнопка вызова медсестры.