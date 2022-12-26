За неделю в Тюмени произошло 42 пожара

В Тюмени 3 человека спасены на пожарах Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 42 техногенных пожара, 3 человека спасено.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 59 раз. Шестнадцать раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

В МЧС Тюменской области просят соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в ночь на субботу в Тюмени сгорело несколько автомобилей.