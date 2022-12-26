В Тюменской области задержали 17 пьяных водителей за сутки

На дорогах Тюменской области прошли сплошные проверки на трезвость. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области только за одни сутки задержали 17 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения. Например, в селе Аслана Ярковского района 56-летний водитель рассказал, что выпил в гостях полторы кружки пива и поехал домой. Показания алкотестера – 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

В Тобольске вчера утром в микрорайоне Иртышский полицейские остановили «Ладу-Приору» под управлением нетрезвого 28-летнего тоболяка. Мужчина вез дочь в школу. Автомобиль не стоит на учете в Госавтоинспекции. Мушину отправили на штрафстоянку, предварительно изъяв номерные знаки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на дорогах области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Кроме того, на трассах Тюменской области установлен особый контроль перед Новым годом.

В этом году на федеральных дорогах региона в ДТП погибли 52 человека, 391 человек ранен.