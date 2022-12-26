Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто26 декабря 2022 4:10

В Тюменской области задержали 17 пьяных водителей за сутки

На дорогах прошла сплошная проверка
Иван Литвинов
На дорогах Тюменской области прошли сплошные проверки на трезвость.

На дорогах Тюменской области прошли сплошные проверки на трезвость.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области только за одни сутки задержали 17 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения. Например, в селе Аслана Ярковского района 56-летний водитель рассказал, что выпил в гостях полторы кружки пива и поехал домой. Показания алкотестера – 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

В Тобольске вчера утром в микрорайоне Иртышский полицейские остановили «Ладу-Приору» под управлением нетрезвого 28-летнего тоболяка. Мужчина вез дочь в школу. Автомобиль не стоит на учете в Госавтоинспекции. Мушину отправили на штрафстоянку, предварительно изъяв номерные знаки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что на дорогах области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Кроме того, на трассах Тюменской области установлен особый контроль перед Новым годом.

В этом году на федеральных дорогах региона в ДТП погибли 52 человека, 391 человек ранен.