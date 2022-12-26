В Тюмени 26 декабря 2022 года отключат один из светофоров

В Тюмени 26 декабря отключат светофор на одной из улиц.

В Тюмени 26 декабря 2022 года в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения с 9.00 до 13.00 возможно отключение светофорного объекта на пересечении ул. Тимофея Чаркова и ул. Малиновского.

В Тюмени отключат светофор на улице Тимофея Чаркова в поселке Матмасы. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.