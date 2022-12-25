В Тюмени последняя рабочая неделя года начнется с похолодания

Уже сегодня, 26 декабря, в Тюмени похолодает до 7 градусов мороза. В Тюменской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

В отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, похолодание, температура ночью -11...-16 градусов, местами до -6 градусов, днём -5...-10 градусов.

Минимальная погода в области днём в Викулово: -13 градусов.

По народному календарю 26 декабря на Руси - Евстратий.

С Евстратия было принято следить за погодой в течение двенадцати дней: каждый из них предсказывал погоду на свой месяц, начиная с января.

Еще люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки, чтобы решить, казалось бы, нерешаемую задачу: как сжить солнце с белого света.