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НовостиОбщество25 декабря 2022 16:22

На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД

Чаще всего водители превышают скорость
Виктория Терина
На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД

На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД

Фото: Татьяна Коркина

На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД. Такую статистику за 2022 год приводит Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, зафиксировано больше 510 тысяч случаев превышения скорости, более 8 тысяч раз водители проехали перекрестки на красный сигнал светофора и более 20 тысяч раз заехали за стоп-линию.

В Тюменской области нарушения фиксируются стационарными камерами на 117 участках дорог: 82 из них расположены в Тюмени, 7 в Ишиме, 4 в Тобольске, по 3 в Ялуторовске и Заводоуковске. Еще работают 55 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Еще 3 комплекса в Тюмени фиксируют то, как водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Эти камеры установлены недавно, но уже успели запечатлеть 11 нарушений на «зебрах».