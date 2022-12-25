На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД Фото: Татьяна Коркина

На дорогах Тюменской области зафиксировано более полумиллиона нарушений ПДД. Такую статистику за 2022 год приводит Госавтоинспекция.

По данным ГИБДД, зафиксировано больше 510 тысяч случаев превышения скорости, более 8 тысяч раз водители проехали перекрестки на красный сигнал светофора и более 20 тысяч раз заехали за стоп-линию.

В Тюменской области нарушения фиксируются стационарными камерами на 117 участках дорог: 82 из них расположены в Тюмени, 7 в Ишиме, 4 в Тобольске, по 3 в Ялуторовске и Заводоуковске. Еще работают 55 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Еще 3 комплекса в Тюмени фиксируют то, как водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Эти камеры установлены недавно, но уже успели запечатлеть 11 нарушений на «зебрах».