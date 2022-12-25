Почтовые отделения Тюменской области адаптируют для людей с ОВЗ Фото: Татьяна Коркина

Почта адаптировала в Тюменской области 96 отделений для людей с инвалидностью, сообщает «Мегатюмень».

В текущем году количество отделений Почты, адаптированных для людей с инвалидностью, достигло 8 300 по всей России. В Тюменской области Почта адаптировала 96 отделений – в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Ялуторовске в районных центрах и отдалённых территориях региона.

Для оповещения граждан в таких отделениях есть специальная информационная вывеска со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции. Для удобства посетителей с нарушением зрения на ступенях лестниц есть контрастная разметка, а на полу клиентского зала – тактильные напольные указатели. Кроме того, разрешено заходить в почтовые отделения с собакой-проводником.

В 73 отделениях Почты в Тюменской области установлены пандусы с поручнями или подъёмные платформы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все сотрудники, работающие с клиентами, прошли курс по этике общения с людьми с инвалидностью.

- У Почты – одна из крупнейших сетей в мире по количеству точек обслуживания клиентов. Адаптировать её для людей с инвалидностью – это масштабная задача. Доступная среда уже есть в 22% отделений Почты, а также в головном офисе. Для нас одинаково важно создать комфортные условия как для посетителей, так и сотрудников с особенностями здоровья», – рассказал руководитель проекта по развитию инклюзивной среды Почты России Денис Горшко.