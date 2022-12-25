Для юных жителей Ялуторовска, Нижней Тавды и Викулово пройдут новогодние праздники Фото: Юлия Кучеренко

Во дворце культуры Ялуторовска, в Центре культуры и досуга Викуловского района 26 декабря пройдет новогодний праздник для детей. А ребят в Нижней Тавде праздник ждет 27 декабря. Об этом сообщают в издании «Тюменская область сегодня».

– Мы пригласили 138 детей одаренных, которые являются лидерами в олимпиадах, в спорте и других направлениях. Еще 88 ребят – это дети мобилизованных жителей, и 60 детей – инвалиды. Со многими детьми придут сопровождающие, поэтому людей будет много. Всех их встретят в фойе Дед Мороз и Снегурочка, они покажут нашу елочку, немного поиграют и пригласят детей в зрительный зал. Там их ждет коллаборация театра, музыки и it-технологий – сказка «КосмоЕлка», – рассказала специалист МАУ «Молодежный социально-деловой центр» Елена Симонова.

Она добавила, что глава Ялуторовска Вячеслав Смелик традиционно поздравит ребят. Елка главы Нижнетавдинского района состоится в Центре культуры и досуга. Глава района Валерий Борисов также поздравит детей с наступающим праздником и вручит благодарственные письма одаренным детям, а также значки «Таланты Тюменской области».

– После поздравления главы ребята соберутся в зале и посмотрят театрализованное представление, а затем переместятся в танцевальный зал, где их встретят Дед Мороз и Снегурочка. Дети расскажут стихи, споют песни и потанцуют, – отметила заведующая АУ «Центр культуры и досуга» Елена Манвейлер.

В праздничном мероприятии в Викулово участие примут одаренные дети и дети мобилизованных граждан.