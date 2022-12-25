Тюменские врачи не рекомендуют увлекаться жирными блюдами в предстоящие праздники Фото: Юлия Кучеренко

Тюменские врачи не рекомендуют подавать к новогоднему столу жирные блюда. Об этом сообщает «Тюменская линия».

При подготовке новогоднего стола и диетологи, и кардиологи, а также эндокринологи настоятельно советуют не злоупотреблять жирной пищей. Так как некоторые виды жиров, предупреждает тюменский кардиоцентр, могут влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Влияет и калорийность таких блюд, а именно из-за того, что они содержат много калорий можно набрать лишний вес, который в наступившем году надо будет куда-то деть.

Напомним, мы писали ранее о том, что тюменцам посоветовали лучший гарнир к мясным блюдам.