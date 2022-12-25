В преддверии Нового года тюменцам предлагают воспользоваться арендой карнавальных нарядов

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В преддверии Нового года тюменцам предлагают воспользоваться арендой нарядов. В таких пунктах есть широкий выбор товара и размеров и костюмы на любой вкус. Главное, заранее забронировать карнавальный наряд, ведь не все размеры могут быть в наличии.

В редакции "АиФ-Тюмень" выяснили, что в одной организации представлено свыше тысячи нарядов для детей и подростков.

- У нас в ассортименте костюмы для деток от трех лет и на любой вкус – птички, рыбки, символ Нового года – зайчики, снеговики, елочки. Также есть костюмы часов, Деда Мороза и Снегурочки. Самый недорогой наряд в сутки стоит от 590 рублей, – рассказали сотрудники проката.

А другой салон предлагает не только прокат нарядов, но и услуги визажистов и парикмахеров. Ценовая политика здесь лояльнее, однако есть денежный залог – от 1 тысячи руб.

- Самые дорогие и популярные костюмы у нас – Дед мороз и Снегурочка. Они обойдутся клиентам в 2,5 тысячи рублей. Недешевые и царские костюмы для мужчин и платья цариц для женщин. Также у нас представлены костюмы голливудских звезд, например, Мэрилин Монро, – отметили сотрудники.

Кроме обычных костюмов есть и что-то экстраординарное, например, можно выбрать для себя костюм ангела, индейца или коронавируса.