В Тюменской области 25 декабря 2022 года выявлено 87 случаев коронавируса

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области на 25 декабря 2022 года зафиксировано 87 случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии выявлено 253 081 994 случая COVID-19.

За день выздоровели 89 человек, за весь период вылечились 240 025 жителей. Из общего числа заболевших заболели 12 детей. 676 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки на коронавирус обследовано 1 430 человек, всего прошли обследование 4 630 062.

Вакцинированы против коронавируса - 1 417 351, полным курсом - 1 176 137.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области превышен порог заболеваемости ОРВИ среди населения.