В Тюменской области с 31 декабря по 8 января усилят меры пожарной безопасности Фото: Татьяна Коркина

С 31 декабря по 8 января в Тюменской области - повышенное внимание мерам по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах празднования Нового года и Рождества. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе под председательством заместителя Губернатора Тюменской области Владимира Чейметова.

В связи с этим, главам администраций городских округов, муниципалитетов поручили принять меры по бесперебойной работе инфраструктуры ЖКХ, социально-значимых объектов и обеспечить контроль готовности аварийно-восстановительных подразделений. Кроме того, обеспечить надлежащее содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам.

В Тюменской области организуют специальные площадки, предназначенные для запуска пиротехнических изделий, отвечающих требованиям безопасности и оборудованных необходимыми информационными стендами о способах безопасного запуска пиротехники. Кроме того, местные власти организуют разъяснительную работу, особое внимание в которой уделяется обучению детей правилам безопасного поведения в новогодние праздники.