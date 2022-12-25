В Тюмени в рамках конкурса «Тюменская Снегурочка-2023» пройдет «Забег Снегурочек»

Фото: Дом культуры "Водник"

В Тюмени пройдет «Забег Снегурочек». Участницы пройдут несколько испытаний, за которые получат дипломы, сувениры, титулы и однозначно отличное настроение. Конкурс проведет ДК «Водник», участие бесплатное.

Мероприятие пройдет 6 января на площади 400-летия. Пробежка в сказочных образах – это третий тур конкурса. Сначала тюменки должны рассказать о себе, а также представить авторский головной убор. Во время выступления они могут показать свои таланты (вокал, хореография, оригинальный жанр и т.д.). Но в этом случае жанр не должен совпадать с выступлением на «Творческом конкурсе». Здесь все номера должны быть на новогоднюю тематику, сообщает «Вслух.ру»

Жюри будут оценивать уникальность созданного образа, оригинальность, креативный подход, артистизм. А победительница получит титул . А ещё участницы могут получить награды в дополнительных номинациях: самая креативная, артистичная, обаятельная, грациозная, очаровательная, музыкальная, нежная, озорная. А кто-то сможет взять «Приз зрительских симпатий».