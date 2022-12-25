В Тобольске IT-квантум стал официальной площадкой Национальной технологической олимпиады

Фото: IT-квантум Тобольск

IT-квантум детского технопарка Тобольска получил статус официальной площадки Национальной технологической олимпиады.

Как сообщает «Тюменская линия» школьники и студенты Тобольска смогут готовиться к олимпиаде, получая теоретическую и практическую помощь.

- В планах подготовки участников мы будем проводить уроки НТО, очные и онлайн-курсы по тематике нашего профиля, занятия по разбору и решению олимпиадных задач, хакатоны, практикумы, командные соревнования, - рассказал педагог IT-квантума, наставник площадки Сергей Ивашишин.

Отметим, что в Национальной технологической олимпиаде принимают участие школьников и студенты по различным направлениям. Для подготовки к неё во всех регионах страны открывают образовательные площадки.