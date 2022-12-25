Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 декабря 2022 7:08

В Тобольске IT-квантум стал официальной площадкой Национальной технологической олимпиады

Школьники и студенты Тобольска смогут готовиться к олимпиаде, получая теоретическую и практическую помощь
Виктория Терина
Фото: IT-квантум Тобольск

Фото: IT-квантум Тобольск

IT-квантум детского технопарка Тобольска получил статус официальной площадки Национальной технологической олимпиады.

Как сообщает «Тюменская линия» школьники и студенты Тобольска смогут готовиться к олимпиаде, получая теоретическую и практическую помощь.

- В планах подготовки участников мы будем проводить уроки НТО, очные и онлайн-курсы по тематике нашего профиля, занятия по разбору и решению олимпиадных задач, хакатоны, практикумы, командные соревнования, - рассказал педагог IT-квантума, наставник площадки Сергей Ивашишин.

Отметим, что в Национальной технологической олимпиаде принимают участие школьников и студенты по различным направлениям. Для подготовки к неё во всех регионах страны открывают образовательные площадки.