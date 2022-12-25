На федеральной трассе под Тюменью подросток без прав врезался в большегруз Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Трое подростков пострадали вчера вечером в ДТП под Тюменью. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Как оказалось, 14-летний восьмиклассник шел в восьмом часу вечера по краю проезжей части на 32-м километр автодороги Тюмень-Каменка. Проезжающий автомобиль "Хонда" задел парня зеркалом. Школьник получил поверхностные травмы плеча. Водитель иномарки не заметил школьника на дороге из-за света фар встречного авто. Мальчик сказал, что один шел в клуб.

Еще одна авария произошла на 306-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень в одиннадцатом часу вечера. Автомобиль «Тойота Королла» въехал в попутный большегруз "Вольво". По информации Госавтоинспекции, водитель легковушки не справился с управлением, а после удара с фурой легковушку отбросило на ограждение. Выяснилось, что этой машиной управлял 17-летний подросток без прав. Ко всему прочему он перевозил в салоне свою 17-летнюю двоюродную сестру. Они ехали из деревни Ушакова домой в село Перевалово.

- «Тойота» принадлежит матери несовершеннолетнего водителя, которая была в момент ДТП в Тюмени и якобы не знала, что сын пользуется ее машиной. Оба подростка травмированы. Информация направлена в ПДН для привлечения матери к ответственности - сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.