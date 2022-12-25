В Тобольске врачи спасли мужчину с ущемлением пупочной грыжи Фото: Татьяна Коркина

Тобольские врачи больше месяца боролись за жизнь мужчины, об этом рассказали в пресс-службе областной больницы №3 Тобольска.

Благодаря кропотливой работе врачей пациент смог победить болезнь - ущемление пупочной грыжи. Кроме нарушения в структуре мышечного каркаса стенки живота, при таком случае происходят опасные для жизни воспалительные процессы органов брюшной полости. С грыжей мужчина проходил около трех лет, подавляя возникающую время от времени боль лекарствами.

- Во время операции обнаружилось, что при ущемлении пострадала часть тонкого кишечника, которая уже омертвела. Ситуацию усугубляли воспаление тканей брюшной стенки, полиорганная недостаточность и непроходимость, которая сопровождалась слабым кровоснабжением кишечника. Поэтому, после удаления безжизненной части органа, его одномоментное сшивание оказалось невозможным и вместе с хирургом Артёмом Рожковым мы прибегли к созданию временного сообщения между кишечником и внешней средой, - рассказал завотделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Из-за некоторых осложнений болезни мужчине пришлось долго находится в больнице. За его жизнь боролись и врачи реанимационного отделения. Они проводили длительную вентиляцию лёгких и другие жизненно важные процедуры. После реабилитации хирурги провели ему вторую операцию по сшиванию кишечника, восстановив его нормальную работу.