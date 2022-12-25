Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье25 декабря 2022 4:13

В Тобольске врачи спасли мужчину с ущемлением пупочной грыжи

За жизнь пациента боролись больше месяца
Виктория Терина
В Тобольске врачи спасли мужчину с ущемлением пупочной грыжи

В Тобольске врачи спасли мужчину с ущемлением пупочной грыжи

Фото: Татьяна Коркина

Тобольские врачи больше месяца боролись за жизнь мужчины, об этом рассказали в пресс-службе областной больницы №3 Тобольска.

Благодаря кропотливой работе врачей пациент смог победить болезнь - ущемление пупочной грыжи. Кроме нарушения в структуре мышечного каркаса стенки живота, при таком случае происходят опасные для жизни воспалительные процессы органов брюшной полости. С грыжей мужчина проходил около трех лет, подавляя возникающую время от времени боль лекарствами.

- Во время операции обнаружилось, что при ущемлении пострадала часть тонкого кишечника, которая уже омертвела. Ситуацию усугубляли воспаление тканей брюшной стенки, полиорганная недостаточность и непроходимость, которая сопровождалась слабым кровоснабжением кишечника. Поэтому, после удаления безжизненной части органа, его одномоментное сшивание оказалось невозможным и вместе с хирургом Артёмом Рожковым мы прибегли к созданию временного сообщения между кишечником и внешней средой, - рассказал завотделением гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.

Из-за некоторых осложнений болезни мужчине пришлось долго находится в больнице. За его жизнь боролись и врачи реанимационного отделения. Они проводили длительную вентиляцию лёгких и другие жизненно важные процедуры. После реабилитации хирурги провели ему вторую операцию по сшиванию кишечника, восстановив его нормальную работу.