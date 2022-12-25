На набережной Тюмени появились арт-объекты от современных художников

Фото: «Засвет» Артем Долгих

На уличной площадке у мультицентра «Контора пароходства» появились арт-объекты от тюменских художников Артема Долгих, Константина Рослякова и Лады Ладной. Они создали эти работы в рамках зимнего сезона проекта паблик-арта «Морфология улиц».Светящиеся работы Артема Долгих «Засвет» можно найти на окнах на веранде «Конторы пароходства».

- Свет не имеет формы, но он первооснова нашего видения. В этих работах, как бы легкомысленны они ни были, есть опыт придания свету формы. Какую бы мы ни имели форму, свет присутствует в каждом из нас, и этим светом мы можем делиться и обогревать окружающих, - так описывает свою работу Артем Долгих.

Также у «Конторы пароходства» уже появилась работа от арт-группы НИИ Собачьих дел, Константина Рослякова и Лады Ладной, «Душегрейка» — модель несложной ветрозависимой печи с «альтернативными источниками питания для внимательного вслушивания самых тихих голосов собственной души».

- Внешний облик модели позволяет надеяться, что наши чувства и мысли сохранятся, хотя и не во всех формах. Однако в центральных органах, отвечающих за номинальную принадлежность человека к определенному сообществу, голоса нашей неповторимой души могут обрести свой окончательный и громкий резонанс. Этим и заняты заводимые духом «Душегрейки» частота и скорость процесса закалки наших чувств, - так описывают свою работу Константин Росляков и Лада Ладная.

Также во время зимнего сезона «Морфологии улиц» в Тюмени появятся арт-объекты от Владимира Абиха из Санкт-Петербурга, Александры Мельниковой из Тюмени, Елизаветы Нестеровой (Sobachia Kartoha) и Красил Макара из Екатеринбурга.