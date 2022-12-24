В ночь на субботу в Тюмени сгорело несколько автомобилей

Фото: скриншот видео из групп "ЧС Тюмень".

В Тюмени ночью сгорели несколько автомобиля. Один из них загорелся на улице 50 лет октября вблизи автомойки «Нептун». На месте происшествия работали пожарные. Вблизи горевшего автомобиля не было других транспортных средств, поэтому пострадал. А точнее, был полностью разрушен только один автомобиль.

О пострадавших не сообщается, но очевидно, что легковушка выгорела полностью. Причины возгорания уточняются.

Еще один пожар произошел на улице Олимпийской. Здесь автомобиль загорелся в ряду из нескольких других машин. В какой-то момент горящий как факел автомобиль взорвался. Вскоре огонь перекинулся на рядом стоящие авто.

Пока официальных комментариев от службы пожаротушения или от МЧС по Тюменской области не последовало.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на дороге Тюмень — Каменка в результате ДТП перевернулся и загорелся автомобиль. Как сообщили очевидцы аварии, один из двух находившихся в авто мужчин выбрался, другой — его отец, заживо сгорел в машине. На одном из видео, опубликованных в социальных сетях видно, как рядом с горящим автомобилем сидит кричащий в истерике мужчина.