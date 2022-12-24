Пятеро тюменцев приняли участие в «Голосе поколения»

Фото: «Голос Поколения» проект от Росмолодёжи.

С 14 по 17 декабря в Москве проходил модуль «Клиентоцентричность» программы подготовки управленческого резерва «Голос поколения». В нём приняли участие пятеро тюменцев.

Спикерами федерального образовательного проекта стали Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Игорь Манн, кандидат экономических наук, маркетолог, автор книг и видеокурсов, бизнес-спикер, Илья Степанов, преподаватель МГУ, МГИМО, Русской Школы Управления, консультант Правительства РФ.

Четыре дня тюменцы в числе других участников проекта разговаривали с экспертами о клиентоцентричности с точки зрения доверия, экономики впечатлений, разбирали аспекты данного понятия на примере Москвы.

Тюменские участники проекта изучали путь клиента на примере Всероссийского студенческого форума «Твой ход». В программе были интеллектуальная викторина, посещение выставочного проекта «Дягилев. Генеральная репетиция», занятия спортом, катание на коньках на ВДНХ, деловая игра «Будущее клиентоцентричности».

Участники получили инструменты работы с потребителем и узнали, как применять их на практике.

- «Голос поколения» — это программа возможностей. Мы не просто слушаем лекции, нам дают рабочие инструменты, которые мы тут же отрабатываем на практике. А еще здесь я познакомилась с управленцами со всей России, мы поддерживаем связь между очными модулями и даже планируем ездить друг к другу в гости, — цитирует Moi-portal.ru Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Обучение проходило в мастерской управления «Сенеж», на ВТБ-Арене и в ЦВЗ «Манеж».