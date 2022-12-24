Тюменцам рассказали, как выбрать ёлку и сохранить её в пушистом состоянии

Тюменцам посоветовали, как выбрать новогоднее дерево Фото: Предоставлено "КП"

Тюменцам советуют при выборе живого новогоднего дерева обратить на цвет и аромат. Если у ели или сосны глубокий зеленый цвет, голубоватый оттенок — это качественное дерево. Желтый и оранжевый оттенок — признак старой и обезвоженной ёлки. О хорошем здоровье дерева говорит ярко выраженный аромат хвои, если запаха нет — покупать дерево не стоит. Именно такое дерево будет сыпаться при каждом звоне бокалов.

- Обязательно возьмите несколько иголок и разомните их в руках. Если запаха не почувствовали, лучше пройти мимо такого дерева. Также обратите внимание на ветки. Они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, — цитирует «Тюменская линия» агрономов филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Тюменской области.

Ствол не должен быть слишком тонким. Для средней ели, сосны или пихты высотой 1,5–2 м минимальным считается диаметр шесть см. На коре не должно быть плесени, темных пятен. Присутствие смолы, наоборот, хороший знак. Это показатель здорового дерева,

Дерево не советуют заносить в тёплое помещения с мороза. Лучше ненадолго оставить ёлку в подъезде. И уж конечно не нужно оставлять дерево рядом с батареей, оно высохнет и осыплется раньше времени.

Важно правильно ухаживать за новогодней красавицей, если вы не планируете выкинуть её утром 1 января. Раз в два дня стоит орошать ее из пульверизатора. Не стоит забывать подливать воду в подставку или песок и чаще проветривать комнату.

- В качестве подкормки можно сделать специальный раствор. Для этого в литре воды необходимо развести одну измельченную таблетку аспирина и три чайных ложки сахара. Аспирин играет роль антисептика и препятствует размножению гнилостных бактерий, а сахар служит питательным веществом, — поделились специалисты.

Традиционным выбором среди покупателей считается ель обыкновенная, так как она наиболее бюджетная. Это ароматное дерево, но оно быстро сохнет — свежесрубленное дерево простоит в тепле не более десяти дней.

Сосна выглядит более пушистой и медленнее осыпается. Ветки расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга, поэтому у ствола хвоя может отсутствовать. Длинную хвою легко убирать. Но сосна выделяет липкую смолу.

Самым дорогим новогодним деревом считается пихта. У пихт не иголки, а хвоинки. Хвоя мягкая, объемная, что делает этот вид привлекательным для установки в квартире. Поэтому наряжать это дерево — одно удовольствие. А еще пихта живет в домашних условиях дольше, чем ель и сосна.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала о том, что главную ёлку Тюмени откроют 26 декабря.