Житель «Тюменской области» получил медаль «Отцовская доблесть»

Тюменец получил медаль "Отцовская доблесть". Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменском районе медаль «Отцовская доблесть» получил 79-летний Юрий Пигузов за достойное воспитание пятерых детей. Многодетный отец живёт в деревне Зырянка Тюменского района всю свою жизнь.

Юрий Николаевич окончил Зырянскую семилетнюю школу, трудился разнорабочим в колхозе «Новый путь», трактористом, а затем бригадиром тракторного звена в совхозе «Успенском». Был членом райкома ВЛКСМ и его ревизионной комиссии. Дважды его избирали депутатом сельского совета.

За время работы сельчанина неоднократно награждали знаками отличия, почетными грамотами и медалями за профессионализм и высокие показатели. Его трудовой стаж – 57 лет.

Но главным достижением тюменца можно назвать то, что они с супругой Ниной Ивановной достойно воспитали пятерых детей.

Пигузовы всегда стремились к их всестороннему развитию, приучали к труду. Все дети получили образование, работают и сейчас, уже имеют свои семьи и помогают родителям.

- Пенсионеры из Зырянки не сидят без дела, занимаются домашним хозяйством - ухаживают за животными, выращивает овощи на своем огороде. О том, что значит быть хорошим отцом и мужем, Юрий Николаевич знает не понаслышке, он дорожит своей семьей и владеет секретом семейного счастья. Медаль «Отцовская доблесть» - еще одно тому подтверждение, - сообщили в пресс-службе Тюменского района

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала, что в Тюменской области более 4 000 семей получили выплаты к юбилею совместной жизни.