Тюменцам рассказали, почему современные новогодние фильмы не хуже советских

Согласно опросу россияне предпочитают на Новый год смотреть советское кино. Фото: Предоставлено "КП"

У большинства любителей кино обязательно есть свои новогодние предпочтения. Люди постарше вспомнят советскую классику, а более молодые не представляют новый год без франшизы «Ёлки».

Своё мнения о кинотрадициях высказала преподаватель кино и истории культуры ТГИК Наталья Соколова.

- Утверждение, что советская классика – обязательный новогодний ритуал, достаточно спорное. Ведь сегодня у молодых людей свои приоритеты. Когда мы делаем акцент именно на отечественном классическом кино, мы принижаем современное, даже того не замечая. Фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) действительно получил статус культового. Но есть множество людей, которые этот фильм не любят. Более того, когда эта картина только вышла в Новый год в 1976-м, очень многие ее не приняли, - передает слова Натальи Соколовой «Тюменская область сегодня».

Наталья Соколова не считает, что современное российское кино по качеству уступает советскому. Современное кино по её мнение — просто другое.

Оно создается на базе мощных технологий, в нем больше зрелищности и визуального аттракциона. Франшиза «Елки» (2010) для многих российских зрителей стала неким новым семейным ритуалом.

- Можно разочаровываться в очередной серии франшизы, но в кино мы пойдем обязательно, потому что это уже традиция. И я с уважением отношусь к людям, которые поддерживают российское кино. Из последних отечественных фильмов можно выделить «Серебряные коньки» (2020). Фильм снят в атмосфере русской зимы, Нового года, - говорит Соколова.

В преддверие 2023 года ВЦИОМ провел опрос россиян о том, какие фильмы они любят. Более половины опрошенных отдали предпочтение советскому кино, 19% выбрали современные российские картины, 17% – иностранные. Еще 28% не в восторге от новогодней атмосферы и просто смотрят в выходные дни разные любимые фильмы.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что тюменский губернатор исполнит две детские мечты с «Ёлки желаний».